عاجل

اتصالات تطلق شريحة e-sim لأجهزة آبل فى الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت "اتصالات" عن إطلاقها شريحة e-SIM المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد الذي ستطرحه آبل قريباً، لتكون بذلك من أوائل المشغلين في العالم لهذه التقنية المتطورة.

ومع إطلاق "اتصالات" للجيل الثاني من شريحة e-SIM بات بإمكان العملاء الاستمتاع بمزايا الشريحة المزدوجة، واستخدام رَقمي هاتفٍ متحرك على نفس أجهزة آبل المتحركة ، علاوةً على المرونة في اختيار الشبكة المفضلة عند التجوال الدولي.

وتعتبر "اتصالات" المشغل الوحيد في دولة الإمارات الذي يوفر شريحة الـ e-SIM على أجهزة آيفون ، حيث حقّقت نجاحات في استخدامات هذه التقنية بالجيل الأول الذي طرحته في مايو الماضي، والتي تم تشغيلها فعلياً على ساعات أبل الذكية.

 

اقرأ أيضا:
قيمة آبل السوقية تنخفض بنسبة 6%

هل فعلاً بطاريات الهواتف القديمة أقوى من الحديثة؟

#الامارات #ابل #دبي #ايفون #تكنولوجيا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...