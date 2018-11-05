اتصالات تطلق شريحة e-sim لأجهزة آبل فى الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت "اتصالات" عن إطلاقها شريحة e-SIM المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد الذي ستطرحه آبل قريباً، لتكون بذلك من أوائل المشغلين في العالم لهذه التقنية المتطورة.

ومع إطلاق "اتصالات" للجيل الثاني من شريحة e-SIM بات بإمكان العملاء الاستمتاع بمزايا الشريحة المزدوجة، واستخدام رَقمي هاتفٍ متحرك على نفس أجهزة آبل المتحركة ، علاوةً على المرونة في اختيار الشبكة المفضلة عند التجوال الدولي.

وتعتبر "اتصالات" المشغل الوحيد في دولة الإمارات الذي يوفر شريحة الـ e-SIM على أجهزة آيفون ، حيث حقّقت نجاحات في استخدامات هذه التقنية بالجيل الأول الذي طرحته في مايو الماضي، والتي تم تشغيلها فعلياً على ساعات أبل الذكية.

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