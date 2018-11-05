هل فعلاً بطاريات الهواتف القديمة أقوى من الحديثة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة جديدة أجرتها صحيفة واشنطن بوست أن عمر البطارية في عدد من الهواتف الحديثة التابعة لشركات مختلفة أصبح أسوأ، مشيرة الى ان الطرازات القديمة كانت تتمتع ببطاريات أقوى.

ووجدت الدراسة أن عمر بطاريات الهواتف الذكية لم يحصل على دفعة قوية خلال السنوات الماضية، رغم أنها أصبحت أكثر تطوراً كل عام، بدءًا من الشاشات المتطورة من الحافة إلى الحافة والتعرف على الوجه، وصولا إلى الكاميرات الاحترافية والتحديثات عالية التقنية.

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إذ أجرت الصحيفة سلسلة من اختبارات عمر البطارية على 13 هاتفًا، وتم استخدام مقياس ضوئى للتأكد من ضبط كل جهاز على نفس السطوع، ثم أجبرت الهواتف على إعادة التحميل والتصفح عبر العديد من المواقع الإلكترونية حتى نفدت بطارياتها.

والمثير للدهشة تغلب هاتف أيفون X على النسخة الأحدث iPhone XS، إذ نفد شحن الهاتف الجديد قبل 21 دقيقة من النسخة الأقدم، وفى الوقت نفسه، نفدت بطارية هاتف Pixel 3 قبل ساعة ونصف من Pixel 2.

الجهاز الوحيد الذى استطاع كسر القاعدة هو iPhone XR، إذ استمر ثلاث ساعات أطول من iPhone X، ومن المحتمل حدوث هذا الأمر بفضل دعم هاتف iPhone XR بشاشة عرض LCD منخفضة التكلفة مقابل شاشة OLED المستخدمة فى جهازiPhone XS ، إذ تتطلب لوحات LCD تشغيلًا أقل من شاشات OLED، مما يمكنها من حرق طاقة البطارية بمعدل أبطأ.



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