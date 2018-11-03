واتساب يختبر ميزة أمنية على هواتف "آيفون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يختبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ميزة أمنية حصرية على هواتف "آيفون" الذكية، والتي تتعلق بحماية خصوصية رسائل المستخدم.

ويسعى "واتساب" لإضافة ميزة الاطلاع على رسائل المستخدم، بعد التعرف عليه بواسطة ماسح بصمة الأصبع، أو ماسح الوجه "Face ID"، واللذان يتوفران على هواتف "آيفون"، وفي حال لم يتم الدخول إلى الجهاز بواسطة هاتين الوسيلتين، فإن التطبيق سيطلب من صاحب الهاتف، الدخول بواسطة كلمة السر، وفقا لموقع "وابتاينفو".

وشدد التطبيق على أن كل البيانات المتعلقة ببصمة أصبع المستخدم أو ملامحه سرية للغاية، ولا يحتفظ بها في سجلاته.

ولن تقتصر الميزة الأمنية الجديدة على أصحاب هواتف "آيفون" الحديثة، التي تمتلك خواص "بصمة الأصبع أو الوجه"، ولكن ستتوفر في الطرازات القديمة، عن طريق إدخال كلمة السر.

ولم تشمل الاختبارات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

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