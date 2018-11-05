قيمة آبل السوقية تنخفض بنسبة 6%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير إعلامية أن أسهم شركة آبل الأمريكية تراجعت بنسبة 6%، وانخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من 1 تريليون دولار.



أدى الانخفاض في أسهم آبل إلى خسارة 67 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما وضع شركتي أمازون ومايكروسوفت في السباق مرة أخرى كأكثر الشركات قيمة في العالم.



وذكرت آبل أن ضعف المبيعات بسبب ضعف الأسواق النامية والمبيعات المخيبة للآمال في الفترة التي تسبق إجازات أعياد الميلاد والتي تكثر فيها نسبة شراء الأجهزة كهدايا أو للاستعمال الشخصي.

يأتي هذا في وقت أكدت شركة أبل أنها لن تذكر نتائج مبيعاتها بعد الآن، ولم تذكر السبب وراء ذلك لكن أغلب المحللين أكدوا أن مبيعات آيفون الضعيفة جعلت أبل تتخذ هذه الخطوة.

بذلك انخفضت أسهم شركة أبل إلى 6.4% عند 208.05 دولار.





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