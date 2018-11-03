13 حقيقة حول آبل.. أنت لا تعرفها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كثر هم من يقتتنون منتجات شركة آبل ، من هواتف الآيفون ، والايباد ، والآي ووتش ، ،الماك بوك ، وغيرها ، لكن هل يعرف محبوا العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم ، جميع الحقائق عنها ؟ عدا كون ستيف جوبز هو مؤسسها ؟ اليكم هذه الـ10 ,حقائق التي ربما لا يعرفها الكثيرون :

1- أسس أبل ثلاثة أشخاص وليس اثنين

لم تبدأ أبل بجهود ستيف جوبز وستيف وزيناك كما هو شائع، حيث يوجد مؤسس ثالث للشركة وهو رونالد واين، والذي ترك الشركة الوليدة وقتها والأكبر قيمة الآن بعد 12 يوما من تأسسها في أبريل عام 1976.

باع رونالد واين حصته التي تبلغ 10% من الشركة مقابل 800 دولار فقط، بالإضافة إلى 1500 دولار كتعويض، وهي الحصة التي تقدر اليوم بأكثر من 50 مليار دولار، وقال واين رونالد في مقابلة عام 2011 مع تلفزيون بلومبرج أنه لا يشعر بأي ندم حول بيعه حصته في أبل، فهل تعتقدون ذلك؟.

2- اسم الشركة يشير بالفعل إلى الفاكهة

أراد مؤسسو أبل الثلاثة تسمية الشركة عند تأسيسها باسم “Snapple” ولكنهم تراجعوا بعد خلاف مع صانع شراب Dr. Pepper حول حقوق ملكية الأسم، قال ستيف جوبز لوالتر إيزاكسون كاتب سيرته الذاتية أنه استلهم أسم الشركة من زيارة لبستان فواكه.

3- أقام فريق البيتلز دعوى قضائية ضد أبل

على الرغم مما ذكره ستيف جوبز بأنه استلهم اسم الشركة من زيارته لبستان، إلا أن ذلك لم يكن مقنعا لفريق البيتلز الغنائي الذي أسس شركة للوسائط المتعددة باسم أبل كوربز Apple Corps Ltd في لندن في يناير عام 1968، وهو ما دفعهم لرفع عدة قضايا على شركة أبل اخرها في عام 2007.

4- ستيف وزنياك طور لعبة أتاري شهيرة

طور ستيف وزنياك قبل تأسيس شركة أبل لعبة شهيرة لنظام أتاري وهي لعبة “Breakout”، الصورة التالية للعبة ستؤكد لكم أنكم لعبتوها من قبل ولو لمرة واحدة.

يمكنكم تجربة اللعبة بالبحث عن atari breakout في غوغل.

5- المنتج الأول لشركة أبل لم يكن كمبيوتر

لم يكن الكمبيوتر الشخصي الأول الذي طورته أبل سوى لوحة الكترونية، وكان على المشترين أن يقوموا بإضافة وحدة الطاقة ولوحة المفاتيح والشاشة، في يونيو 2012، تم بيع نسخة قادرة على العمل من الإصدار الأول من كمبيوترات أبل في مزاد مقابل 374 الف دولار.

6- أول كمبيوتر بواجهة رسومية من آبل حمل اسم ابنة ستيف جوبز

حمل أول حاسوب من أبل يحمل واجهة رسومية يتم التفاعل معها عن طريق ماوس اسم “ليزا” وليس ماك، والتي قال ستيف جوبز في وقت لاحق بعدها أن الجهاز كان يحمل اسم بنته الأولى، المولودة خارج إطار الزواج وقتها، لم يحقق ليزا أي نجاح تجاري.

7- جاء اسم ماك من أحد أنواع التفاح المفضلة لموظف في الشركة

جاء اسم ماك من قبل مدير المشروعات في أبل في ذلك الوقت، جيف راسكين، الذي استهلم الأسم من نوع تفاحه المفضل، ثم قام بتغييره إلى Mac لتفادي المشاكل القانونية مع مصنع أجهزة الصوت McIntosh.

8- جهاز ماك المحمول حمل بطارية سيارة

حمل جهاز ماك المحمول Mac Portable الذي أصدرته الشركة في عام 1989، بطاريات رصاص حمضية مثل المستخدمة في معظم السيارات، قبل أن تستبدلها آبل ببطاريات تقليدية قابلة للشحن.

9- أول تابلت من آبل لم يكن آيباد

لم يكن آيباد هو أول حاسوب لوحي “تابلت” تصدره شركة آبل، حيث أصدرت تحت قيادة المدير التنفيذي جون سكالي، حاسوب لوحي يحمل اسم Newton MessagePad في عام 1993، وكان عبارة عن مساعد شخصي يسمح للمستخدمين بإدارة الإتصالات والتقويم وتدوين الملاحظات وإرسال رسائل الفاكس، وكان يباع بسعر 700 دولار.

10- ستيف جوبز لم يحب “نيوتن”

مع عودته لقيادة أبل في عام 1998، قام ستيف جوبز بإيقاف انتاج الحاسوب اللوحي “نيوتن”.

11- لم تبدع أبل أسماء آيفون وآيباد وآيبود

جهاز حمل أسم آيباد من فوجيتسو

لم تبدع Apple أسماء أشهر منتجاتها، آيفون وآيباد وآيبود، حيث أن هذه الأسماء كانت موجودة بالفعل ومملوكة من قبل شركات مثل سيسكو وفوجيتسو وkiosk ، وهي الشركات التي قامت أبل بتسوية اتفاقات معهم للحصول على الحقوق التجارية الخاصة باسماء منتجاتهم.

12- تشير الساعة دائما إلى 9:41 في إعلانات أبل

تشير الساعة في إعلانات آبل سواء لآيفون أو آيباد دائما إلى 9:41 والسر يعود لموعد كشف ستيف جوبز عن أول آيفون في يناير 2007.

13- هوليوود تحب منتجات أبل

منذ ظهور منتجات Apple في فيلم Short Circuit عام 1986، ظهرت منتجاتها في أفلام هوليوود أكثر من منتجات أي شركة أخرى، وفقا لإحدى الشركات التسويقية فقد ظهرت منتجات أبل في أفلام هوليوود أكثر من 900 مرة في عام 2011، وبالرغم من تأكيد الشركة على عدم الدفع مقابل ظهور منتجاتها إلا أنها تهدي عدد من منتجاتها لأصدقائها في هوليوود.

مصدر الصور : أخبارك

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