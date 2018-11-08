الصين: تقنية تحدد هوية الأشخاص من "مشيتهم" عن بعد 50 متراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدأت السلطات الصينية استخدام نظام مراقبة جديد في شوارع بكين وشنغهاي، يعتمد على التعرفة الشخصية للأفراد من خلال شكل أجسامهم وطريقة مشيتهم، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

يمكن للتقنية الجديدة، التي طورتها الشركة الصينية "واتركس"، أن تحدد هوية الأشخاص من مسافة 50 متراً، حتى وإن كانوا لا يواجهون الكاميرا أو كانت وجوههم مخفية.

وتقوم التقنية الجديدة "واتركس" بتحليل حركات أي إنسان بعد تزويدها بفيديو له تبلغ مدته ساعة تقريباً، وإنتاج نموذج بياني يظهر طريقة المشي الخاصة بالفرد لتتمكن من تمييزه بها.

وكشف التقرير عن بعض الخصائص الفنية للتقنية، التي تحتاج لنحو 10 دقائق لتمييز إنسان من طريقة سيره، إذ لا يمكنها حالياً التعرف على الأشخاص بشكل فوري.

وقال هوانغ إنه غادر الأكاديمية التعليمية للمشاركة في تأسيس "واتريكس" في عام 2016 بعد أن رأى كيف أصبحت التكنولوجيا واعدة ومؤثرة.

على الرغم من أن التقنية ليست قادرة على تعرفة الوجوه، إلا أن هوانغ قال أن نسبة الدقة تصل إلى 94% في التعرفة الشخصية للأفراد، ما جعل الأكاديمية الصينية للعلوم تحتضن الشركة.

مصدر الصورة: أسوشيتد برس

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