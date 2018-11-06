بـ 10 آلاف دولار فقط وبـ24 ساعة.. احصل على منزل 3D (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "آيكون" المتخصصة في عالم البناء، عن تشييد أول منزل بتقنية ثلاثية الأبعاد بوقتٍ قياسي.

وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإنّ "الشركة تستطيع بناء المنزل في غضون 24 ساعة فقط، ويترواح من 600 إلى 800 قدم مربّع".

و في مؤتمر "إس إكس إس دبليو" في ولاية تكساس الأمريكية، عرضت الشركة نموذجاً لهذه المنازل. وفي سياق العمل، تمّ تصميم طابعة أطلق عليها اسم "فولكان"، والتي تقوم بطباعة الجدران والأسقف والأرضيات خلال 12 ساعة. وإلى جانب ذلك، فستكون هناك فرقة من العمال الذين سيعملون على تجهيز المنزل بتمديدات الكهرباء والماء، فضلاً عن تركيب الأبواب والنوافذ.

أمّا فيما خصّ التكلفة النهائية لهذه المنازل، فقد كشفت الشركة أنّها "تبلغ 10 آلاف دولار، لكنها تسعى لتخفيضها إلى 4 آلاف دولار للمنزل الواحد، حتى يتناسب مع الإمكانيات في البلدان النامية".

ومن المقرّر أن تبني الشركة الكثير من هذه المنازل حول العالم مع حلول العام 2019.

مصدر الصور: businessinsider

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