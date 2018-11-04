هواوي ميت 20 برو يعاني من عيب صناعي.. كيف ردت الشركة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد فترة وجيزة من طرحه بالأسواق، وردت شكاوى متزايدة من مشكلة في شاشة هاتف "هواوي ميت 20 برو" الجديد، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت الشركة ردا للتوضيح، لكن يبدو أنه لم يقنع أحدا .

وتكمن المشكلة في ظهور اختلاف كبير في اللون عند حواف شاشة الهاتف، مما يشوه الصورة إلى حدّ كبير، وتزداد هذه المشكلة وتنقص حسب الخلفية المستخدمة ودرجة السطوع.

ونقل موقع "جي أس أم آرينا" عن شركة هواوي قولها في رد على المشكلة إن "الهاتف يستخدم شاشة OLED مرنة تتميز بحواف منحنية ذات تصميم خاص للحصول على تجربة بصرية محسنة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير في اللون عند النظر إليه من زوايا مختلفة".

ودعت الشركة في ردها العملاء الذين عانوا من هذه المشكلة في الاستخدام العادي للهاتف، إلى التوجه إلى مراكز خدمة العملاء للحصول على المساعدة.

وتعقيبا على رد هواوي، ذكر الموقع المتخصص أنه "من الواضح أن هذه المشكلة أكبر بكثير في هواوي مقارنة بالهواتف الأخرى ذات الشاشات المماثلة".

وأوضح أن طلب الشركة من العملاء التوجه إلى مراكز الخدمة يعني أن المشكلة ليست في كافة الأجهزة وأنها لا تتعلق بتغير بسيط في الألوان بل عيب في الصناعة.

ويظهر تغير اللون عندما تكون الخلفية رمادية داكنة أو في بعض الحالات عندما تكون بيضاء، كما أنه مرتبط أيضًا بسطوع الشاشة.

ويقول البعض أن هذا التغير في الألوان أصبح أكثر بروزًا مع مرور الوقت، ورجحوا بأن الأمر يتعلق بالمادة اللاصقة التي تستخدمها هواوي في الشاشة، لذا أطلقوا وسما بعنوان gluegate# أو "فضيحة المادة اللاصقة".

وحاولت هواوي أخذ مسافة من الرد الذي صدر عن فرعها في المملكة المتحدة، قائلة إنه ليس بيانا رسميا من الشركة الأم في الصين، لكنها لم تصدر بعد توضيحا، بحسب جي أس أم آرينا.

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