جنرال موتورز تقتحم عالم الدراجات الكهربائية بطرازين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت "جنرال موتورز" النقاب عن دراجتين كهربائيتين جديدتين، إحداهما قابلة للطي والأخرى مدمجة، ويأتي هذا كجزء من جهد أوسع من الشركة لتعزيز خططها للمركبات الكهربائية المستقبلية.

ولم تُفصح الشركة عن الكثير من تفاصيل هذه الدراجات والتي من بينها المواصفات الرئيسية مثل الحجم والوزن والنطاق والسعر.

وتطلب "جنرال موتورز" من المستهلكين المشاركة في تسمية الدراجات الكهربائية، وتعرض عشرة آلاف دولار لأفضل اسم، وبمجرد أن تستقر على اسم ستكشف الشركة أكثر حول سعر وأماكن بيع الدراجات.

وقال متحدث باسم الشركة: إن مهندسي "جنرال موتورز" في كندا قادوا تطوير الدراجات الكهربائية، في ظل وجود عدد قليل جداً من مُصنعي تلك الدراجات في أمريكا الشمالية، حيث تستوردها الولايات المتحدة من الخارج وخاصة من الصين رغم وجود عدد من المصنعين في أوروبا.

مصدر الصور : edition.cnn.com

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