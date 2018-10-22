إتفاقية بين فورد وفولكسفاغن لتأسيس أكبر شركة سيارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقعت كل من فورد وفولكس واجن مذكرة تفاهم لشراكة عميقة بين الشركتين في خطوة لتأسيس أكبر شركة سيارات في العالم.

الاتفاقية تهدف الى تطوير سيارات تجارية جديدة والاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتطورة على الدوام للمستهلكين، وقد تتطور هذه الشراكة إلى اندماج كامل بين الشركتين طبقاً لمصادر مطلعة على الأمر.



وسينتح عن هذه الشراكة أكبر شركة سيارات في العالم، وهي خطوة منطقية -إذا حدثت فعلاً-، إذ ستستفيد فولكس واجن من خبرة ومكانة فورد القوية في السوق الأميركي، تحديداً في فئات البيك أب والـ SUV، بينما ستربح فورد من مساعدة فولكس واجن في أوروبا وأمريكا اللاتينية والصين، وهي كلها أسواق لم تتمكن فورد من التفوق فيها حتى الآن.

وقد تقوم الشركتان أيضاً بمشاركة منصاتهم الناجحة وتوسيع المجال الحالي للموديلات لكل منهما، وكمثال، فورد ستستفيد من جهود فولكس واجن الواسعة في تطوير المولدات الكهربائية والهجينة، وفي المقابل فورد ستساعد الصانعة الألمانية بتحسين صورتها في الولايات المتحدة عقب فضيحة انبعاثات الديزل الأخيرة بتطوير بيك أب مشتركة مبنية على رينجر.



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