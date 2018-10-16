استدعاء 100 ألف سيارة أوبل بسبب شبهة الإحتيال

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (صحف)

استدعت وزارة النقل الألمانية ما يقرب من 100 ألف سيارة أوبل، بعد فترة وجيزة من اكتشاف مزيد من التلاعب في انبعاثات الديزل من خلال برامج إدارة العادم، في أوائل هذا العام، وهو ما يعد أمرًا غير قانوني، وأشارت الوزارة الى انه توجد حاليًّا جلسة استماع رسمية تهدف إلى فرض استدعاء إلزامي لموديلات كاسكادا وإنسيجنيا وزافيرا.

وتابعت الوزارة في بيانها: “الاستدعاء الرسمي للمركبات التي تأثرت بحوالي 100 ألف سيارة سيتم قريبًا”

من جهتها أصرت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات، على أن سياراتها تطابق اللوائح السارية، على الرغم من التحقيقات الجارية ضدها، على خلفية شبهة ملموسة بالاحتيال، ذات صلة بالتلاعب في قيم انبعاثات عوادم سيارات الديزل.

وأكدت الشركة، يوم الإثنين، أن هناك تحقيقات قائمة من قبل الادعاء العام في مكاتبها في مدينتي روسلسهايم وكايسرسلاوترن بولاية هيسن غربي ألمانيا، ولكنها أحجمت عن التطرق لتفاصيل، لافتة إلى أنه يتم التعاون من السلطات المعنية بشكل تام.



يشار إلى أن المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن غربي ألمانيا، أكد أن أفراد الشرطة الألمانية يفتشون منذ صباح الإثنين، مكاتب تابعة لشركة أوبل على خلفية شبهة ملموسة بالاحتيال.

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