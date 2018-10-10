هل تكون سيارتك الحالية هي آخر سيارة لك في حياتك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

بمجرد قراءتك للعنوان ، ربما أنت تقرأ باستخفاف وقد تعتقد أن الأمر فيه الكثير من المبالغة .

لكن على أرض الواقع، عدد متزايد من المحللين التقنيين يقولون بأنه في أقل من 20 عامًا، سنتوقف جميعًا عن امتلاك السيارات ، والأهم من ذلك ، أن محرك الاحتراق الداخلي سوف يصبح من الماضي .

نعم ، إنه ادعاء كبير وأنت على حق في أن تكون مشككا، لكن الحجة القائلة بأن التطور السريع في التكنلوجيا الحديثة على وشك أن يحدث ثورة في وسائل النقل الخاص أكثر إقناعا مما قد تعتقد.

الفكرة الأساسية بسيطة للغاية: السيارات الكهربائية ذاتية القيادة المنضمة إلى شبكة Uber ستكون قادرة على تقديم خدمات النقل الرخيص الذي سيوفر لك الوقت أيضًا، وهنا نتحدث عن مدة زمنية لا تزيد عن عقد ، حينها ربما ستفكر ملياً عندما تريد أن تقود سيارتك بنفسك

وإذا كنت تفكر في أن هذا المقياس الزمني متفائل إلى حد بعيد، فما عليك سوى تذكر السرعة التي حلت بها السيارات محل الخيول.

في عام 1900 إذا مشيت في شوارع نيويورك لم تكن لترى سيارة واحدة ، كانت العربات التي تجرها الخيول ، وسيلة النقل الوحيدة آن ذاك ، 13 عاماً بعد ذلك تمشي في نفس الشارع ، ولا تجد أثراً لأي حصان ، الشوارع امتلأت بالسيارات .

في عام 1908، خرج أول طراز من سيارات فورد T من خط الإنتاج ؛ وبحلول عام 1930 ، كان عصر الخيول بكل استخداماتها قد انتهى ، بفضل القوة التدميرية للابتكار التكنولوجي الأول - محرك الاحتراق الداخلي.

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إذن كيف ستحدث ثورة النقل الأخيرة؟

طراز اوبر بدون سائق

أولاً، فكّر كيف غيّرت شركة Uber وشركات التاكسي الأخرى المرتبطة بالشبكة بالفعل الطريقة التي نتحرك بها. في معظم المدن الكبرى، عادة ما يكون سائق أوبر - أو أحد منافسيه - على بعد بضع دقائق فقط منك ، ويتقاضى أقل من سيارات الأجرة ، على الأقل بـ 10 دولارات.

النمو الهائل للشركة هو دليل على مدى قوة نموذج أعمال أوبر.

الآن إذا تم الاستغناء عن السائق، من المحتمل أنك خفضت التكاليف بنسبة 50٪ على الأقل.

لذلك إذا كنا نحاول إنجاح هذه الثورة بجدية، فإن الموعد الرئيسي سيكون عندما تكون تقنية المركبات ذاتية القيادة متاحة ، ولديها دعم تنظيمي حكومي مؤكد .

ويمكن أن يكون ذلك أسرع مما نعتقد، فالمملكة المتحدة قالت إنها تأمل في السماح بأول سيارة بدون سائق أو سيارات القيادة الذاتية في عام 2021.

ويقول المتحمسون للقيادة الذاتية، إنها ستجرب في مدينة واحدة فقط لإثبات أن التكنولوجيا آمنة ومفيدة وستسرع بقية دول العالم للحاق بها

وبذلك تكون السيارات ذاتية القيادة قد وفرت من سعر رحلة الـ 10 دولارات إلى 5 دولارات.

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التبديل إلى الكهربائية

الآن تخيل التالي ، ماذا لو تم استبدال أسطول سيارات الأجرة الحالية لتعمل بالطاقة الكهربائية.

في الوقت الحالي، لتشتري السيارات الكهربائية انت بالتأكيد ستجدها مكلفة أكثر من الطرازات المماثلة مع محركات الاحتراق الداخلي ، ولكنها تقدم تكاليف أقل بكثير بعد شرائها .

ولمعلوماتك تحتوي السيارة الكهربائية النموذجية على ما يقرب من 20 قطعة متحركة مقارنة بـ 2000 أو نحو ذلك في محرك الاحتراق الداخلي.

ونتيجة لذلك، السيارات الكهربائية تعيش لفترة أطول، ويتوقع معظم مصنعو السيارات الكهربائية أن تستمر سياراتهم في السير لمسافة 500.000 ميل على الأقل.

هذه العوامل ليست مهمة بالنسبة لمعظم المستهلكين فرغم كل هذه الميزات، السائق العادي في إنجلترا يسير مسافات لا تقل عن 10000 ميل في السنة السيارات تبقى متوقفة 95٪ من الوقت. ومع ذلك ، فهي قضايا ضخمة إذا كنت تستخدم سيارة إلى حد كبير باستمرار ، كما هو الحال مع سيارة الأجرة ذاتية القيادة.

أضافة إلى التكلفة المنخفضة لإعادة شحن البطاريات مقارنة بالتزود بالوقود ، وبهذا تكون قد حصلت على تخفيض كبير آخر في التكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المركبات الكهربائية من المرجح أن تستمر في الانخفاض ، وبسرعة. ومع تحولها إلى الاتجاه السائد ، وتقليل الحجم سيؤدي إلى خفض التكاليف. هذا هو المنطق وراء مصنع بطارية تسلا الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ، وهو ما يسمى "Gigafactory".

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حظر قيادة البشر

ووفقًا لأصحاب الخبرة التقنية ، لن يمر وقت طويل قبل أن يميل السوق بالكامل بعيدًا عن ملكية السيارة ومحرك الاحتراق الداخلي القديم الموثوق به.

على سبيل المثال ، يعتقد RethinkX أنه في غضون 10 سنوات من حصول السيارات الذاتية القيادة على موافقة الجهات التنظيمية ، فإن 95٪ من أميال المسافرين ستكون في سيارات الأجرة هذه.

هل ستكون السيارات المتوقفة خارج المنازل قريباً من الماضي؟

ستكون الخطوة المنطقية التالية هي منع البشر من قيادة السيارات على الإطلاق لأنهم يشكلون خطراً على مستخدمي الطرق الآخرين.

خذ لحظة للتفكير في التأثيرات الواسعة النطاق التي ستحدثها هذه الثورة ، سيكون هناك سلبيات: سوف يبحث الملايين من العاملين في صناعة السيارات وسائقي سيارات الأجرة عن وظائف جديدة ، كبداية.

لكن فكر في مئات المليارات من الدولارات التي سيوفرها المستهلكون ، والتي يمكن الآن إنفاقها في أماكن أخرى في الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه ، سوف تنخفض أعداد السيارات. وتقدر شركة RethinkX أن عدد المركبات على الطرق في الولايات المتحدة سينخفض ​​من 250 مليون إلى 45 مليون فقط على مدى 10 سنوات. و سيؤدي ذلك إلى تحرير كميات هائلة من المساحات في مدننا ومدننا.

ويرجى ملاحظة أننا لم نذكر الفوائد البيئية الهائلة لتحويل سيارات العالم إلى كهرباء.

ومع ذلك ، ليس هناك شك في أن التبديل بالجملة بعيدا عن الوقود الأحفوري سيبطئ تغير المناخ ويقلل بشكل كبير من تلوث الهواء.

باختصار ، دع الثورة تبدأ!

شاركنا رأيك .. هل ترى معنا أن السيارات التقليدية ستنتهي قريباً ؟

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