بالصور والفيديو.. تويوتا تطلق "RAV4" الهجينة (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويوتا الشرق الأوسط )

استعرضت تويوتا خلال معرض باريس الأخير للسيارات نموذجها الهجين المعدل من "RAV4" الكروس أوفر الشهيرة.

وأتت هذه السيارة بتصميم عصري وسقف بانورامي كبير يعطي المسافرين شعورا بالراحة أثناء الرحلة، وعجلات رياضية كبيرة وعريضة لزيادة الثبات على المنعطفات وأثناء السرعات العالية.

كما جاءت "RAV4" الجديدة بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بعزم كلي يبلغ 222 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 8 ثوان.

ومن المقرر أن تزود نماذجها التي ستطرح في الأسواق الأوروبية والآسيوية بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع، خلفي ورباعي، أما النموذج الرياضي المعدل، فسيأتي بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

مصدر الصور : www.toyota.ca

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