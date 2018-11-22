تلال في البرازيل بحجم بريطانيا صنعها النمل الأبيض منذ القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مجلة "علم الأحياء الراهن - Current Biology" العلمية، عن "اكتشاف مجموعة من العلماء تلالاً كبيرة في غابات مدارية شمال شرق البرازيل، كونتها حوالى 200 مليون نملة بيضاء منذ آلاف السنين، على مساحة واسعة تعادل تقريباً مساحة بريطانيا".

وبحسب العلماء، فإنّ "عمر التلال يبلغ الـ4 آلاف عام، ويبلغ عرضها حوالى مترين ونصف، وطولها حوالى 9 أمتار"، لافتين إلى أنّ "هذه التلال ليست أعشاشاً، بل هو التراب الناجم عن حفرها المستمر في الأرض، كما أنه لا يزال هناك نمل يحفر أنفاقاً تحت الأرض حتى يومنا هذا". وبحسب المجلة، فقد قام العلماء بأخذ عيّنات داخلية من باطن هذه التلال، ووجدوا أنّ عمر بعضها يعود إلى أكثر من 4 آلاف عام، وهي من أقدم التلال على وجه الكرة الأرضية، وعمرها يناهز عمر الأهرامات المصرية".

وفي هذا الإطار، يشيرُ ستيفن مارتن، من جامعة سالفورد في بريطانيا إلى أن "كمية التراب التي أخرجها هذا النمل من تحت الأرض، تعادل تقريباً 4 آلاف مرّة حجم هرم الجيزة"، لافتاً إلى أنها "من أكبر "الأبنية" التي تم خلقها من قبل نوع واحد من الحشرات".

مصدر الصورة: scmp.com

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