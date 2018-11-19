حفريات تكشف "المدينة الضائعة".. ومؤسسوها "أسرى"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (CNN)

اكتشف فريق علماء آثار يوناني، بقايا مدينة ضائعة تحت حفريات بالقرب من قرية تشيليومودي في منطقة شبه الجزيرة الجنوبية من بيلوبونيز، يعتقد أنّها تأسست على يد أسرى حرب طروادة السابقين، في القرن الـ12 و الـ13 قبل الميلاد. وتشير المجموعة الواسعة من القطع الأثرية إلى وجود مدينة تينيا القديمة.

وسابقاً، جرى توثيق موقع المدينة في مصادر وشهادات تاريخية فقط. إلاّ أن الحفريات بدأت في المنطقة عام 2013، وتمركزت في مواقع الدفن الثرية الهلينستية والرومانية المحيطة بالمدينة. وفي العام 2018، اكتشف علماء الآثار 9 مقابر جديدة، وتمكنوا من تحديد موقع المستوطنة بعد اكتشاف مجوهرات وقطع نقدية وبقايا مساكن. كذلك، قام الفريق أيضاً باستخراج منشآت بناء واسعة في منطقة بلغت مساحتها 672 متراً مربعاً لأول مرة هذا العام، والتي يُعتقد أنها بقايا للمدينة القديمة نفسها، وذلك وفقاً لوزارة الثقافة اليونانية.

وفي هذا الإطار، أشارت عالمة الآثار الرئيسية إيلينا كوركا إلى أن "ظهور بقايا المدينة هذه والطرق المعبدة والهياكل المعمارية، هو أمر مهم جداً"، وقالت: "لقد وجدنا أدلة على الحياة والموت... وكل هذا ليس سوى جزء صغير عن تاريخ المكان. وستسمح لنا السنوات القادمة بتقييم المكان الذي نقف عليه".

وتأسست مدينة تينيا القديمة على بعد حوالى 9 أميال من جنوب شرق كورينث و12 ميل شمال شرق ميسينا، بعد فترة قصيرة من حرب طروادة. ويُعتقد أن أول سكان المدينة كانوا من أسرى حرب طروادة، وسُمح لهم بناء بلدتهم الخاصة من قبل أغاميمنون، ملك ميسينا، في أعقاب المعركة.

مصدر الصور: CNN

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