اليك آخر ما توصل إليه العلم.. تحويل الفضلات إلى وقود!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور )

طور باحثون من جامعة النقب Ben-Gurion تقنية جديدة تتيح استخدام البراز كوقود آمن قابل لإعادة الاستخدام بالإضافة إلى سماد غني بالمغذيات، في المستقبل.

وتستخدم التقنية عملية كيميائية تسمى "hydrothermal carbonization"، حيث يتم تسخين الفضلات البشرية في طنجرة ضغط، ما يؤدي إلى تحولها إلى وقود حيوي آمن وقابل لإعادة الاستخدام، الذي يشبه الفحم.

ويستهدف هذا الاكتشاف تحديين رئيسيين في العالم النامي هما: الصرف الصحي واحتياجات الطاقة المتزايدة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقضي 892 مليون شخص حاجتهم في العراء، بسبب الافتقار إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.

وقال البروفيسور، أميت غروس، الذي قاد الدراسة: "تعتبر فضلات الإنسان خطرة بسبب قدرتها على نقل المرض. وفي حين أنها غنية بالمغذيات العضوية، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، تحتوي الفضلات على ملوثات صغيرة ناتجة عن الأدوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل بيئية إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة استخدامها بشكل صحيح".

ويمكن أن تساعد التقنية المطورة في توفير مصدر طاقة مستدام لملايين الأشخاص، يعتمدون حاليا على موارد أقل صداقة للبيئة، مثل الخشب.

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