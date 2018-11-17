14 سبباً يدفعك للإمتناع عن شراء هواتف "آيفون" الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت بيانات قائمة على مراجعات فنية لهواتف "آيفون" الثلاثة الجديدة وهي: "إكس آر" و "إكس أس" و "إكس أس ماكس"، أنّه من "المفيد عدم شرائها، والمحافظة على هواتف آيفون 7 وآيفون 8 القديمة، لأنها ما تزال قادرة على تقديم حزمة من الخصائص والسمات بسعر أقل من الهواتف الجديدة.

وأتت هذه الخلاصة بناءً لتقييمين أجراهما موقع "بيزنس إنسايدر". الأول كشف عن 8 أسباب تكفي لشراء "آيفون 7"، أمّا التقييم الثاني فكشف عن 6 أسباب تكفي لشراء "آيفون 8":

"آيفون 7"

- سعر "آيفون 7" حالياً نحو 450 دولاراً أمريكياً، وهو أقل بنحو 300 دولار من سعر هاتف "إكس آر"، وأقل بنحو 550 دولاراً مقارنة بهاتف "إكس إس بلس"، و650 دولاراً مقارنة بهاتف "إكس إس ماكس" أما هاتف «آي فون 7 بلس» فيصل سعره إلى 750 دولاراً.

- يحقق "آيفون 7" تجربة العمل ذاتها على نظام "آي او آس".

- "آيفون 7" أخف وأرق من الهواتف الجديدة، لكنه أثقل قليلاً من "آيفون إكس إس".

- يتضمن "آيفون 7" مفتاح الصفحة الرئيسية وميزة مسح بصمات الأصابع.

- الكاميرا رائعة في "آيفون 7" ولا تقل قدراتها كثيراً عن تلك الموجودة في الهواتف الجديدة، كما أنه مزود بكاميرا مزدوجة العدسات.

- شاشة العرض في "آيفون 7" أعلى من "إكس آر" الجديد.

- يتميز "آيفون 7" بخاصية العمل باللمس ثلاثية الأبعاد، بعكس هاتف "إكس آر".

- مستوى أداء "آيفون 7" هو الأعلى مقارنة بالهواتف الجديد، إذ انه يعمل بشريحة معالج طراز "إيه 10"، وهي مصنفة من الطراز الأول وفق معايير "آبل".

"آيفون 8"

- سعره 599 دولاراً وهو أقل من سعر "آيفون إكس" بـ400 دولار.

- أخف وأرق من هاتف "آيفون إكس إس". فوزنه 148 غراماً وسمكه 7.3 ملليمترات، أمّا "آيفون إكس إس" فوزنه 177 غراماً وسمكه 7.7 ملليمترات.

- "آيفون 8" مقاوم للماء، ويعمل بكفاءة على عمق متر في الماء لمدة دقيقة، ومزود بشاحن لاسلكي سريع.

- يحتوي على زر الصفحة الرئيسية وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

- يتضمن كاميرا متقدمة تكاد تكون مساوية في الخصائص والقدرات لكاميرا "آيفون إكس إس". الفارق فقط هو أن كاميرا "آيفون 8" لا تحتوي على وضع عمودي سواء للكاميرات الأمامية أو الخلفية، ولا تحتوي على "زوم" من فئة "2 إكس".

- تتضمن كاميرا "آيفون8" الخلفية، عدسة بزاوية عريضة ودقة 12 ميغابيكسل، وخاصية التقاط الألوان وتسجيل الفيديو بدقة 4k.

- يمكن تشغيل "آيفون 8" على نظام تشغيل "آي أو إس" الجديد الذي تعمل به الهواتف الجديدة.

مصدر الصورة: 24.hu

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