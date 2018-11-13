آبل تطلق جيلا جديدا من الحواسيب الشخصية

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أطلقت شركة أبل جيلاً جديداً من حواسيب " MacBook Air " ، وأشار العاملون في المشروع الجديد إلى أن الجيل الجديد من هذه الحواسيب سيأتي بشاشات بحجم 13 بوصة، ومعالجات "Inter Core i7" ، كما ذكرت بعض المصادر أن موقع Geek Bench نشر نتائج تتعلق باختبارات سرعة تلك الحواسب، والتي حازت وفقا لتقييماته على نقاط عالية جداً لتصبح أسرع بكثير من حواسيب Air 2015، يذكر أن آبل كانت قد أطلقت في الـ 30 من أكتوبر الفائت مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة، والتي كان من ضمنها حواسب "MacBook Air" بمعالجات "Inter Core i5".

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