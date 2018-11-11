ناسا تنهي جدلية الأرض المسطحة بفيديو من الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أخيرا ناسا تقول كلمتها الفصل..الأرض ليست مسطحة. وذلك بإصدارها مقطع فيديو جديدا التقطه أحد أقمارها الاصطناعية، يثبت كروية الأرض.

والتُقط الفيديو المذهل بواسطة كاميرا مثبتة على متن مرصد مناخ الفضاء العميق الذي يعرف اختصارا باسم "DSCOVR"، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOCO)، والذي يراقب الأرض على مسافة حوالي مليون ميل (1609344 كلم) باتجاه الشمس.

وهذه المسافة تعني أن الكاميرا يمكن أن تراقب الأرض بأكملها من شروق الشمس إلى غروبها.

وتلتقط الكاميرا المسماة "EPIC" ما معدله صورة واحدة كل ساعة خلال الصيف، وصورة واحدة كل ساعتين خلال فصل الشتاء.

وقال ألكساندر مارشاك، نائب مدير المشروع في البعثة: "بالنظر إلى ميزة EPAC الخاصة والملاحظات المتكررة، نحن قادرون على مراقبة الجزء النهاري من الدورة اليومية للعديد من الظواهر".

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