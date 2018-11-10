في المحيط.. "تابوت عملاق" يتنبأ بنهاية العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اكتشف باحثون في وكالةِ الفضاء "ناسا" أنهم وجدوا جرفًا جليديا عملاقا على شكلِ تابوت، يبحرُ في المحيط منذُ ثمانية عشر عاما، مشيرة الى انه حصل على هذا الشكل لأسباب طبيعية بسبب إبحاره الطويل في المحيط، إذ تقوم المياه بكسر أجزاء منه، كما تفعل المطرقة بالمعدن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فإن الجرفَ الجليدي يبحرُ في رحلتِه الأخيرة، إذ أنه يتجه إلى المياه الدافئة ويذوبُ تدريجيا، ولاحظت الصحيفة أن الجرفَ الجليدي في الصور مغطى بالغيوم، ما يجعله يبدو مخيفا.

ويظن البعض أن الجرفَ الجليدي، الذي يتجه نحو أمريكا الجنوبية، اتخذ هذا الشكل تنبؤاً بنهاية العالم، إلا أن العلماء ينفون ذلك.

وقال عالم الجليد في "ناسا" كريس شومان: "شكل التابوت — مجرد مصادفة. إذ أخذنا بالاعتبار رحلته خلال 18 عاما ونصف العام، يمكننا فقط أن نخمن حول القوى، التي أثرت على الجرف بعد رحلة طويلة حول القطب الجنوبي".

ويؤكد علماء الجليد في وكالة "ناسا" إن الجزء الأكبر من جليد القطب الجنوبي سيختفي، نتيجة ذوبان الجليد بعد 30-40 عاما.

كما أفادت الأنباء أن وزن جليد القطب الجنوبي انخفض 3 تريليونات طن منذ عام 1992.

وقد اكتشف الباحثون سابقا جرفا جليديا بحواف مستقيمة، وهي ظاهرة غريبة، لم يتم تسجيل مثلها منذ عشرات السنين.



photo source: thesun.co.uk

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