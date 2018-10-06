علماء يكتشفون قمر خارج المجموعة الشمسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

اكتشف علماء فلك ما يُعتقد أنه أول قمر خارج مجموعتنا الشمسية، ويدور حول كوكب في نظام شمسي يبعد عنا نحو 8000 سنة ضوئية.

ويعتقد عالما الفلك أليكس تيتشي وديفيد كيبينغ، من جامعة كولومبيا، أن القمر يدور حول كوكب غازي عملاق هو الكوكب "كيبلر 1625 بي" وأن حجم القمر يعادل تقريبا حجم كوكب نيبتون.

يوما بعد يوم يتطورعلم الفلك وتزداد الاكتشافات، فموخرا اكتشف علماء فلك أول قمر خارج مجموعتنا الشمسية حسب اعتقادهم، والذي يدور حول الكوكب في نظام شمسي يبعد عن الأرض بنحو 8000 سنة ضوئية.

عالما فلك من جامعة كولومبيا، اشاروا إلى أن القمر يدور حول كوكب غازي عملاق هو الكوكب "كيبلر 1625 بي" وأن حجم القمر يعادل تقريبا حجم كوكب نيبتون.

كم أعلن العلماء أنهم لاحظو ظاهرة فلكية ملفته للانتباه أثناء المراقبة التي قاموا بها، إلى جانب رصد انحرافات بسيطة وتذبذبات في منحنى الضوء، وهو ما لفت اهتمامهم متابعة الملاحظة لهذا القمر.

واكتشف العالمان هذا الجرم السماوي (المحتمل) باستخدام مركبة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "كيبلر" ومرصد هابل الفضائي.

وأوضح العلماء أن الكوكب "كيبلر 1625 بي" يمر أمام النجم في مجموعته الشمسية كما تبعها انخفاض بنسبة السطوع دام لمدة 3 ساعات ونصف .

كما ذكر العلماء أن النسبة بين الكوكب وقمره مساوية للنسبة بين الأرض والقمر، لكن كلاهما أكبر بكثير، وأنهما (الكوكب وقمره) غازيان.

وشددا على إنه إذا كان قمرا بالفعل، فإنه يبعد حوالي 3 ملايين كيلومتر عن كوكبه، مشيرين إلى إنهما ما زلا لا يحاولان التعرف على كيفية تشكل هذا القمر المحتمل، بناء على حجمه.

كما أكد العلماء أن المعلومات العلمية والفلكية لهذا القمر، أنه لا يوجد قمر بمثل هذا الحجم في المجموعة الشمسية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.

وكما العالمان حذرين بشأن تأكيد اكتشافهما حول ما يمكن أن يكون قمرا خارج نظامنا الشمسي، وقالا إنه هناك حاجة ماسة لإجراء مزيد من المراقبة.

اقرا ايضا

10 حقائق مدهشة عن كوكب المريخ.. ربما ستعرفها لأول مرة