10 حقائق مدهشة عن كوكب المريخ.. ربما ستعرفها لأول مرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صدرت مؤخرا عن وكالة ناسا أنباء تؤكد وجود أدلة لمياه سائلة على سطح المريخ، هذا الأمر يعد شيئا مدهشا، لكنه لا يعد الوحيد بالنسبة للكوكب الرائع، فهناك الكثير من الحقائق التي يحويها هذا الكوكب المثير للجدل..



1- تتواجد مياه على سطحه

في أواخر سبتمبر/ أيلول بالعام الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها وجدت أدلة على وجود مياه متدفقة على سطح المريخ. لا يعتقد أن المياه موجودة في صورتها السائلة إلى اليوم حيث أنها قد تكون مجمدة عند القطبين.

لكن في الواقع، يعد ذلك الأمر من أعظم اكتشافات البشرية حتى الآن، حيث يمكننا من استعمار المريخ في المستقبل والعيش عليه.

2- يحتوي على أعلى جبل في النظام الشمسي

إن نظرت إلى كوكب المريخ بتلسكوب قوي، يمكنك أن تلاحظ وجود انتفاخ ناحية الشمال الغربي. حيث أكد علماء الفلك على أن ذلك الآنتفاخ في الحقيقة جبل ضخم بارتفاع مذهل يصل إلى 25 كيلو متر، ويصبح بذلك أعلى

جبل مكتشف بالنظام الشمسي حتى الآن.

3- يحتوي على محيطات عملاقة

في عام 2015، أعلنت وكالة ناسا أنها وجدت أدلة على وجود أثار لمحيط غطى النصف الشمالي من كوكب المريخ، والذي تشكل قبل 4.5 مليار عام تقريبا، هذا يعني أن المريخ كوكب رطب ودافئ ويمكن أن تتواجد عليه كائنات حية، ودائما ما نعتقد أن المريخ يتكون من كوكب أحمر ذو سهول جرداء فقط، لكن في الواقع فإن ما يظهر لنا منه حتى الآن حوالي 13% من سطحه فقط.

4- هبوط قطعة من المريخ على الأرض

مثل الأرض، ضرب المريخ بالعديد من الكويكبات على مر التاريخ، ونتيجة لانخفاض جاذبيته عن الأرض، يعتقد العلماء أن قطعا منه تطايرت بعد اصطدام قوي، وأتت بدورها إلى الأرض، نتيجة تشابه بعض التركيب الجيولوجي بين الكوكبين بشكل كبير.

5- يحتوي على أكبر عواصف غبارية في النظام الشمسي

كلما اقترب المريخ من الشمس خلال دورته حولها، كلما كثرت عليه العواصف الغبارية، ويمكن لهذه العواصف أن تغطي الكوكب وتستمر لأشهر مسببة ارتفاع درجة الحرارة وبسرعة تصل إلى 125 ميلا بالساعة. تسببت هذه العواصف بقلق بالنسبة لنا حيث تصعب من أمر إرسال بشر إليه. لكن نظرا لأن غلافه الجوي رقيق فإنه من المحتمل أن تكون مجرد عواصف غبارية رقيقة.

6- نحتاج ثمانية شهور للذهاب إلى هناك

كنا دائما نسمع عن رغبة البشر بإرسال البعثات إلى المريخ واستعماره. لكن وبخطوة جريئة من وكالة ناسا مؤخرا وبعد وصول مركبة "ريدلي سكوت" إلى المريخ في ثمانية أشهر فقط، يعتقد أنه سوف يكون بإمكاننا إرسال البشر إلى هناك عام 2030..

7- يوم المريخ 24 ساعة، لكن يحتوي على 687 يوما بالسنة

يعتبر المريخ هو الكوكب الأكثر تماثلا مع الأرض. حيث يميل بشكل محوري أثناء دورانه حول الشمس، كما يتكون يومه من 24 ساعة، بالاضافة إلى قرب حجمه من حجم الأرض. لكن نظرا لكونه أبعد عنا من الشمس، فإن كبر مداره هذا فرض عليه أن يستغرق 687 يوما كاملا كي يكمل دورة كاملة، وبذلك يكمل سنة.

8- يحتوي على قمرين

على عكس الأرض، يحتوي المريخ على قمرين. لكن هذين القمرين لا يشبهان قمرنا الخاص، حيث أنها أصغر حجما منه بالاضافة إلى أن شكلها غير منتظم، وسمي القمران بأسماء موجودة بالأساطير اليونانية حيث يطلق عليهم فوبوس وديموس ويعنيان الخوف والرعب، كما يعتقد أيضا أن قمري المريخ نتجا عن اصطدام أحد الكويكبات به نظرا لعدم انتظام شكليهما.

9- أول من شاهده هم قدماء المصريين

على الرغم من بعده عن الأرض، إلا أنه شوهد من قبل علماء الفلك المصريين في قديم الزمان، وتم تسجيله ككائن يتجول في السماء. حيث اكتشفوا بعض الأشياء عنه وقاموا بتدوينها كي تصل إلينا مع حضارتهم العظيمة والباقية إلى اليوم.

10- سمي المريخ على اسم أحد آلهة اليونانيين

بسبب لونه الأحمر، ارتبط المريخ دائما بالدم والحرب، لذلك قامت كل حضارة بتسميته بناء على ثقافتها، حيث سمي في الصين بنجمة النار، كما سمي عند الإغريق بإله الحرب مارس/ آذار، لكن ومع التقدم التكنولوجي اكتشفنا أن لون المريخ يعود في الأصل إلى طبيعة تربته التي تتكون من "أكاسيد" أي الحديد الحمراء..

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