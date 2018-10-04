"تويتر" يلمح إلى إلغاء مجانية التغريد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أثار حساب شركة "تويتر" جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي،بعد ان قام بنشر تغريدة ، الثلاثاء، ألمح فيها إلى الغاء مجانية التغريد في المستقبل ، وربما ستكون مدفوعة الثمن.

وقالت "تويتر" في تغريدتها: "لا يمكننا أن نصدق أن هذا الموقع مجاني؟"، الأمر الذي رأى فيه كثيرون بداية تخلي الشركة عن تقديم الخدمة بالمجان للملايين حول العالم.

وأطلق مغردون عرب وسم "تويتر_بفلوس"، تحدثوا من خلاله عن مخاوفهم من تحول الخدمة إلى الدفع، في حين استحسن بعضهم الخطوة على اعتبار أنها ستقلل الفوضى في الإنترنت.

وتزامنت تغريدة "تويتر" المحيرة مع إيقاف شركة اتصالات في جنوب إفريقيا خدمة التغريد المجانية لعملائها عبر "تويتر" ابتداءً من منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

وتحدث بعض المغردين عن احتمال أن تحذو شركات اتصالات أخرى حذو الشركة الإفريقية، وأن تترك شركة "تويتر" الأمر لمزودي خدمة الإنترنت، كي لا تقوم بهذه الخطوة بشكل مباشر.

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