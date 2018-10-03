"هونر" تطلق هاتفها الجديد بمواصفات مذهلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد الإعلان عن الأجهزة الجديدة لشركة "أبل" و "سامسونغ"، أطلقت مجموعة "Honor" هونر العلامة التجارية، التابعة لشركة هواوي الصينية وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، عن أحدث هواتفها الذكية باسم Honor 8X في أسواق الشرق الأوسط، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق، الأسود والأحمر، كما يأتي بتصميم عصري، بشاشة تمثل نسبة 91% من الواجهة الأمامية، وفق موقع "socialzon".



تعرف على مواصفات الهاتف Honor 8X



شاشة 6.5 انش مع نتوء في اعلي الشاشة .

ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 و 6 جيجابايت .

مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت .

البطارية 3750 مللي أمبير‎ .

معالج ثماني النواة‎ من نوع كيرين 710 .

الكاميرا الخلفية 20 + 2 ميجابيكسل، الأمامية: 16 ميجابيكسل .

نظام التشغيل أندرويد 8.1 أوريو .

نوع الشريحة: شريحة نانو (صغيرة‎) .

عدد الشرائح المدعومة : شريحتين 4 جي، 2 جي .

المنافذ : ميكرو يو اس بي 2.0، منفذ صوت 3.5 مم .

معالج رسوميات : مالي جي 51 ام بي 4

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