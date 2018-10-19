"عاصفة مغناطيسية" قريبة قد تضرب الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لا ترتبط ظاهرة "العاصفة المغناطيسية" الطبيعية بزمان معين ويمكن توقعها قبل حدوثها دائما، وهي ترتبط بالشمس التي تصدر توهجات قوية في ذروة نشاطها، الشيء الذي ينجم عنه شحنات كهربائية تضرب كوكب الارض".



حاليا، تقترب "عاصفة كهربائية" جديدة من "كوكب الأرض" التي قد تشتد يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن المحتمل أن تسبب هذه العاصفة في وعكات صحية لدى بعض سكان الأرض، ويحذر الخبراء من أن هذه الظاهرة الكونية يمكن أن تسبب تدهورا في الحالة النفسية والعاطفية للكثيرين من الناس، مثيرة لديهم عدم الاكتراث والاكتئاب والشعور بالحاجة للبكاء، ويمكن أن يحصل العكس تماما مثل حالات الغضب السريع والعدوانية، ويعود السبب في هذا إلى انه عند حدوث الذبذبات المغناطيسية ينخفض مستوى هرمون السيروتونين "هرمون السعادة" في جسم الإنسان بصورة حادة، وفق "ميديك فوروم"..

يقدر الخبراء شدة هذه العاصفة المغناطيسية بخمس درجات. ويمكن للاضطرابات الجوية الناتجة عنها أن تؤثر في حالة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الارتياح بسبب هذه العاصفة.

من أجل تخفيف آثار هذه العاصفة ينصح الأطباء بالقيام ببعض التمارين البدنية والمشي في الهواء الطلق وممارسة اليوغا. ويؤكدون على ضرورة التخلي خلال العاصفة المغناطيسية عن القيام بتمارين القوة والتدريبات النشطة والمكثفة لأنها قد تسبب عواقب صحية وخيمة، ولتحسين الحالة الصحية، ينصح الخبراء بتناول الشوكولاتة والكعك وحتى آيس كريم، وكذلك الفواكه مثل الموز والتمور والتفاح الأحمر..

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