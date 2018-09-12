عاصفة شمسية تهدد الأرض وتؤثر على الاتصالات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال علماء إن عاصفة شمسية قد تضرب الغلاف الجوي، ويمكن أن تضر بمصادر الطاقة وتؤثر على أجهزة التلفزيون الفضائية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فتحة ضخمة ظهرت في الشمس، مع بروز شفق قطبي كبير سيغطى مساحات من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة.

والشفق القطبي هو مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ويعتبر من الظواهر الجميلة التي تضفي البهجة على ناظرها.

ويحذر العلماء من أن العاصفة الشمسية قد تؤثر على سطح الكوكب مثل أنظمة "جي بي إس" والإشارات اللاسلكية، وتزعج كذلك شركات الطيران.

وحددت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA" مستوى العاصفة الشمسية في G2، الذي يعتبر "معتدلا"، مقارنة مع المستوى الرابع والخامس.

وقالت الهيئة "نتوقع أن تكون عاصفة عادية وبسيطة إلى حد ما".

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