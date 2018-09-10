الإعصار فلورنس يتقدم بقوة صوب الساحل الشرقي الأمريكي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن قوة العاصفة فلورنس اشتدت لتتحول إلى إعصار.

واضاف المركز ان من المتوقع أن تزداد قوة الاعصار فلورنس سريعا ليشكل تهديدا كبيرا فى وقت لاحق هذا الأسبوع مع تحركه فوق منتصف المحيط الأطلسى مصحوبا برياح سرعتها 75 ميلا (120 كيلومترا) فى الساعة، وقد يصل إلى الساحل الشرقى الأمريكى نهاية الأسبوع.

وقال خبراء الأرصاد فى المركز الوطنى للأعاصير فى ميامى اليوم الأحد إن العاصفة المدارية إيزاك، التى تتحرك فوق الأطلسى أيضا، قد تتحول إلى إعصار فى وقت لاحق اليوم مع اشتداد قوتها.

ودفع الإعصار فلورنس حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارئ، إذ طلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.

وقال خبراء الأرصاد بالمركز الوطنى للأعاصير إن قوة فلورنس ستواصل اشتدادها "ومن المتوقع أن يظل إعصارا كبيرا شديد الخطورة حتى يوم الخميس".

وفى مسارها الحالى، قد تصل العاصفة إلى اليابسة قرب نورث كارولاينا وساوث كارولاينا يوم الخميس أو الجمعة.

وذكر الخبراء أن العاصفة المدارية إيزاك تقع على مسافة نحو 1500 ميل شرقى جزر ويندوارد، وتصاحبها رياح سرعتها القصوى 65 ميلا (100 كيلومتر) فى الساعة. ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار ثم تضعف قوتها بحلول منتصف الأسبوع.

وثمة عاصفة ثالثة، وهى هيلين، قبالة جزر الرأس الأخضر من المتوقع أن تتحول إلى إعصار فى وقت لاحق اليوم الأحد. ولم تشكل العاصفة حتى الآن تهديدا على اليابسة.

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