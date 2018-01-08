آبل مطالبة بحل مشكلة إدمان الشباب لأجهزة آيفون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

حث اثنان من المساهمين في شركة آبل على إيجاد حل لمشكلة تسبب قلقا متزايدا في الولايات المتحدة، تتمثل في إفراط الشباب باستخدام هواتف آيفون.

مع انتشار أجهزة آيفون وتزايد أعداد مستخدميها حول العالم، حثت كل من شركة جانا بارتنرز ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، وهما من المالكين لأسهم قيمتها نحو ملياري دولار في شركة آبل المصنعة للهواتف الذكية على اتخاذ خطوات لحل ما تعتبرانه مشكلة متنامية تتمثل في إدمان الشباب استخدام الآيفون، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد في الولايات المتحدة، حيث يشكو الآباء من أن أبناءهم لا يمكنهم التخلي عن هواتفهم المحمولة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن جانا بارتنرز ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا تشعران بالقلق خشية أن تتضرر سمعة أبل وأسهمها إذا لم تتعامل مع هذه المخاوف، لذا قامتا بإرسال رسالة إلى أبل، السبت، يطالبانها ببحث تطوير برنامج يسمح للآباء والأمهات الحد من استخدام أبنائهم لهواتفها، كما طلبتا أيضا بحث أثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على الصحة العقلية.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة كومون سينس ميديا عام 2016، يشعر نصف المراهقين في الولايات المتحدة أنهم أدمنوا هواتفهم المحمولة وأن عليهم الرد فورا على الرسائل النصية التي تصلهم.

يذكر ان الضوء سلط على قضية إدمان الهواتف المحمولة بعد أن أعلنت نجمة قناة ديزني التلفزيونية السابقة، سيلينا غوميز البالغة من العمر 24 عاما أنها ألغت جولة عالمية في عام 2016 للعلاج من الاكتئاب وتراجع ثقتها في النفس، وهي مشاعر ربطتها بإدمانها لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "إنستغرام" لنشر الصور على الهاتف المحمول.

لتفاصيل أكثر حول الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الإختصاصية النفسية أمنية ترك

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