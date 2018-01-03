سامسونغ تعاني من مشكلة خطيرة مع بداية 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربة المتحدة (وكالات)

اعترفت شركة «سامسونغ» رسميا بأن هاتفها الأحدث «غالاكسي نوت 8» يعاني من مشكلة خطيرة في البطارية، وهو ذات الأمر الذي حدث مع «نوت 7» وتسبب في خسائر كبيرة للشركة العام الماضي.

ووفقا لوكالات اخبار ، تـَكمن مشكلة «جالاكسي نوت 8» في أن عددا من المستخدمين، لاحظ أن البطارية الخاصة بالهاتف تـَنفد بالكامل بصورة فجائية ومن دون سابق إنذار.

وأكدت الشركة أنها لاحظت فعلا وجود تلك المشكلة بنسبة صغيرة جدا في عدد من الهواتف، خاصة تلك التي وصلت للأسواق في الربع الأخير من عام 2017، بحسب ما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وتعد شركة "سامسونغ" الكورية إحدى الشركات متعددة الجنسيات، التي تضم العديد من الشركات التابعة لها، وتتخذ هذه الشركات علامتها التجارية، يعود تأسيس الشركة إلى عام 1938م على يد "لي بيونغ تشول"، وهي من أقوى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة والتي تنافس شركة أبل.. فما جديدها؟

من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية خلال معرضها " CES" عن هاتفيها الذكيين الجديدين وهما "غالاكسي X" و"غالاكسي إس9"، وقال موقع "ليتس غو ديجتال" إن "سامسونغ" تستعد لتصنيع هاتف ثوري بدون حواف "نهائيا"، مشيرة إلى أنها سجلت هذه الخاصية في أحد مكاتب براءة الاختراع.



تمكن "ليتس غو ديجتال" من الوصول إلى هذا المكتب من أجل تزويده بمعطيات تفصيلية حول هذه الميزة الجديدة، وذكر أن الشركة تخطط لاستخدام "مناطق منحنية ومقوسة" على الشاشة الرئيسية، وذلك في أعلى وأسفل وجوانب الهاتف الذكي.

وقال المصدر ذاته إن "سامسونغ" قررت تصميم واجهة الهاتف الجديد من دون حواف لإفساح مجال أكبر أمام الشاشة، وتعد مساحة الشاشة التي تكاد تغطي واجهة الهاتف بالكامل تقنية جديدة وثورية بالنسبة للهواتف الذكية، كما أنها تعتبر إحدى الأمور التي تتنافس حولها الشركات الكبرى، على اعتبار أن المساحة الكبيرة تتيح استخداما مرنا ومشاهدة أفضل للصور ومقاطع الفيديو، ولم تذكر التقارير الإعلامية موعدا محددا لإطلاق الهاتف، كما أنها لم تكشف عن سعره المرتقب

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