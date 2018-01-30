غوغل تطلق الكتب المسموعة بمتجرها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت شركة غوغل توسيع باقة عروضها بمتجر التطبيقات غوغل بلاي بتوفير إصدارات مسموعة من مختلف الكتب، والتي يمكن استدعاؤها على الأجهزة المحمولة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد أو أبل "آي أو إس" أو والأجهزة المكتبية بواسطة تطبيق غوغل بلاي ستور أو تطبيق غوغل بلاي بوكس.

وأضافت الشركة الأمريكية أنه يمكن تشغيل الكتب بسهولة عبر عدة أجهزة، ويمكن تشغيل الكتب المسموعة في الصباح عن طريق سماعة غوغل هوم الشبكية، ثم مواصلة التشغيل بعد ذلك على الهواتف الذكية أثناء التنقل خلال ساعات النهار.

وتوفر غوغل نسخة معاينة مجانية من كل كتاب من أجل الاستماع إلى المحتوى، وإذا ربط المستخدم عدة أفراد من الأسرة بحساب غوغل الخاص به، فيمكنه أيضاً مشاركة الكتب المسموعة مجاناً داخل الأسرة.

ومن الوظائف المثيرة للاهتمام أيضاً إمكانية ربط الكتب المسموعة بالمساعد الرقمي غوغل آسيستنت، حيث لا تقتصر وظيفته على استقراء الكتب عن طريق الأوامر الصوتية فحسب، بل يجيب أيضاً عن الاستفسارات حول المؤلف أو يمكن استعماله وسيلة للمساعدة على النوم، حيث يقوم المساعد الرقمي حسب الرغبة بالقراءة لمدة 20 دقيقة.

وتسعى شركة غوغل بوظيفة الكتب المسموعة الجديدة إلى منافسة الشركات العالمية الأخرى مثل خدمات أمازون برايم ميوزيك أو أبل ميوزيك، التي توفر الكتب المسموعة منذ فترة طويلة



اقرا ايضا

كيف يحسب "غوغل مابس" موعد وصولك بشكل دقيق؟