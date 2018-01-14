كيف يحسب "غوغل مابس" موعد وصولك بشكل دقيق؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار )

بالنسبة لمعظم المتنقلين من مكان لآخر، يعد "غوغل مابس" الخيار الأول بين تطبيقات الملاحة، من أجل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من أقصر، وأسلك، طريق وفي أقل وقت ممكن.

بين أهم المعلومات التي يقدمها "غوغل مابس" للمسافرين، الموعد التقريبي للوصول الذي يكون في الغالب أقرب إلى الدقة، فكيف ينجح التطبيق في ذلك؟

في الواقع فإن الوقت التقريبي للوصول الذي يعطيه "غوغل مابس"، نتاج لعدة معطيات، أهمها حالة الطرق.

ويتعرف "غوغل مابس" على سرعة الطرق عن طريق بيانات يجمعها "غوغل" من مستخدمي التطبيق عبر هواتف "آيفون" وتلك التي تعمل بنظام "أندرويد"،

علما أن المسافرين حول العالم يقطعون أكثر من 50 مليون كيلومترا بمساعدة "غوغل مابس" يوميا.

ويستخدم التطبيق البيانات التي يجمعها من هواتف المستخدمين للتعرف على حالة الطرق، ومن ثم إعطاء موعد تقريبي للوصول.

وبناء عليه، فإن دقة موعد الوصول الذي يظهره لك "غوغل مابس"، تتناسب طرديا مع عدد سائقي المركبات الذين يستخدمون التطبيق على الطريق الذي تسلكه.

يشار إلى أن معلومات الكثافة المرورية التي يقدمها "غوغل مابس" متاحة في نحو 60 دولة حول العالم، علما أن الشركة تسعى لتقديم هذه الخدمة على نطاق أوسع.

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