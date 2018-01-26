"الياه 3" إنجاز إماراتي جديد في مجال الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انطلق الصاروخ آريان 5 حاملاً القمر الاصطناعي الإماراتي "الياه 3"، الجمعة، من قاعدة جويانا الفرنسية، ليسطر "الياه 3" إنجازا جديدا من إنجازات دولة الإمارات في عالم الفضاء.

والقمر الإماراتي الجديد هو أول قمر صناعي بقدرات دفع هجينة من تطوير شكة الياه سات الإماراتية، وصناعة مؤسسة أوربيتال إي تي كي الأمريكية تحت إشراف فريق إماراتي.

و"الياه 3" أول قمر اصطناعي يعمل بتقنية الدفع الهجينة، وتشمل تغطيته مناطق أفريقيا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى منطقة الخليج العربي والبرازيل، وسيتيح خدمة الإنترنت الفضائي إلى 20 سوقاً إضافية، ليغطي 60% من سكان القارة الأفريقية، وستصل تغطيته للمرة الأولى إلى البرازيل لتغطي 95% من سكانها.

ويُشكّل القمر الاصطناعي "الياه 3" نقلة نوعية في عالم المعرفة؛ إذ يدعم تطلعات دولة الإمارات في تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع صناعة الطيران، ويُسهم في سد الفجوة في مجال خدمات الاتصالات في أنحاء العالم.

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