بالفيديو: هكذا ستطلق "سبيس إكس" سيارة تسلا نحو المريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (CNN)

قبل سنوات تحدى "إيلون موسك" كله من أجل إنتاج محرك سيارة كهربائي بالكامل، وقوبل بكثير من الإستهزاء، ولكن سيارته "تسلا" تجوب اليوم الشوارع واضعة إعتراف العالم أجمع بعبقريته موضع التنفيذ.

وها هو مجددا يقترب من إنجاز تحد آخر، ليس على البر هذه المرة وليس في الجو إنما في الفضاء السحيق، فقد أعلن إيلون موسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، عن نيته لإطلاق صاروخ "سبيس إكس" الجديد إلى المريخ في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، محمّلاً بسيارة "رودستر" الجديدة من شركة "تسلا" وستذاع أغنية "Space Oddity" للمغني الراحل ديفيد بوي.

فكيف يمكن إطلاق سيارة عبر صاروخ إلى الكوكب الأحمر؟ هذا بالضبط ما تنوي شركة "سبيس إكس" فعله بسيارة "تسلا"، شاهد مراحل العملية التي ستنقل بها السيارة إلى الفضاء عبر الفيديو أمن خلال هذا الفيديو. وقد أحدثت شركة "سبيس إكس"، التي أسسها موسك، ثورة في عالم صناعة الصواريخ، لكن الشركة حظيت ببعض العقبات خلال السنوات الماضية، من بينها انفجار صواريخ على قواعد الإطلاق وخلال طيرانها.

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وقال موسك، الذي يعمل مديراً تنفيذياً لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إن صاروخ "Falcon Heavy" سينطلق ليضع حمولته في المدار حول المريخ، وهي في هذه الحالة سيارة "تسلا ردودستر" التي ستشغل أغنية بوي، وتنبأ موسك بأن السيارة "ستطوف في الفضاء العميق لمليارات السنين أو أكثر إن لم تنفجر خلال عملية الصعود."

ورغم تحديد موسك للجداول الزمنية، إلا أن تاريخ الإطلاق قد يتغير، إذ قامت كل من "تسلا" و"سبيس إكس" بتخييب ظن مؤسسهما لإنهاء المواعيد المقرّرة، بالأخص مع نية "سبيس إكس" إطلاق صاروخها الجديد قبل سنوات عدة، وقال موسك في بداية عام 2017، إنه ينوي إطلاقه بحلول نوفمبر/تشرين ثاني.

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