علماء يطورون نوعا من الخضار صالح للنمو على المريخ

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



طور علماء النبات بذورا خاصة لأنواع من الخضار الصالحة للنمو في ظروفِ تربة ​كوكب المريخ​، وسترسَل الخضروات التي زرعها باحثون من جامعة ليمريك التكنولوجية إلى ​القاعدة​ العلمية في القارة القطبية الجنوبية في المستقبل القريب، لإجراء مزيد من البحوث عليها في ​درجات الحرارة​ المنخفضة.

كما ستخضع بذور وشتلات البندورة والخيار والخس و​السبانخ​ والفراولة "المريخية" لكل أنواع اختبارات التحمّل، لتحديد القصور في هذه البذور ​الجديدة​ المهجنة إن وجد، وتتصف هذه الخضروات بالقدرة على النمو بأقل قدر ممكن من استهلاك المواد المغذية والطاقة، فهي لا تحتاج إلا إلى القليل جدا من ​المياه​، ولا تحتاج إلى تربة معينة، وتنمو أيضا في درجات حرارة منخفضة جدا



وكشف علماء من ناسا عن 8 مواقع على سطح المريخ يمكن أن توفر شروط الحياة على هذا الكوكب متمثلة بالعنصر الأهم وهو الماء. وهذا ما يمكن له أن يقرب أجل الأنتقال للعيش خارج حدود الأرض. ووفقا لذلك الكشف فإن منطقة قريبة من سطح كوكب المريخ ستكون في المستقبل القريب محطة البشر الاولى للعيش على كوكب آخر

والتقطت عدسات ناسا عبر مركبتها الفضائية صفائح جليدية سميكة تقع تحت سطح منطقة شديدة الوعورة في المريخ، ورجح العلماء بأن يصل ارتفاعها إلى مئة متر عند خطوط العرض الوسطى، وهي منطقة يكسو سطحها غطاء سميك من الغبار في معظم الأحيان.

وهذا ما شكل مفاجاة للعلماء بعد العثور على جليد في تلك المنطقة وقد يكون متاحاً بشكل أكبر مما كان متصوراً لاستخدامه كمصدر للمياه، ومن ثم الشروع باقامة أولى محطات الحضارة البشرية على سطح المريخ. وتقول ناسا إن المياه المستخرجة نقية جدا، وقد تستخدم للشرب علاوة على إمكانية تحويلها إلى أوكسجين للتنفس..

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