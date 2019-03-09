مانشستر سيتي يعزز صدارته بالفوز على واتفورد

... مانشستر سيتي يعزز صدارته للبريميرليغ بفوزه على واتفورد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه واتفورد بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر..

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