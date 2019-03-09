مانشستر سيتي يعزز صدارته بالفوز على واتفورد
أخبار الآن | مانشستر - إنكلترا ( وكالات )
عزز حامل اللقب مانشستر سيتي صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لجولة أخرى، بفوزه على مضيفه واتفورد 3-1 مساء السبت على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الثلاثين.
وبهذا الفوز، يرفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الذي يلعب يوم الأحد أمام بيرنلي، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 43 في المركز الثامن.
ولعب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج دور النجومية، بإحراز أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق 46 و50 و59.
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