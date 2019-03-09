مشجع يعتدي على لاعب في الدوري الإسكتلندي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



في واقعة غريبة، ألقت السلطات القبض على مشجع، اعتدى على لاعب كرة قدم، خلال مباراة في الدوري الإسكتلندي الممتاز مساء الجمعة.

وتفاجأ قائد نادي رينجرز، جيمس تافيرنيير، بهجوم مشجع لفريق هايبرينيان عليه، ومحاولته ركلة الكرة من يده، قبل أن يشتبك الاثنان بالأيادي، ويتبادلان الشتائم، لتتدخل الشرطة بعدها.

وتأتي الحادثة بعد أيام من رمي الجماهير لزجاجات على نجم سيلتك الاسكتلندي سينكلير، خلال مباراة فريقه

واكتشف لاحقا أن مشجع هايبرنيان يبلغ من العمر 21 عاما، وتم القبض عليه من السلطات، وإصدار حظر على اسمه لدخول ملعب هايبرنيان مستقبلا.

وتأتي الحادثة بعد أيام من رمي الجماهير لزجاجة مشروب على نجم سيلتك الاسكتلندي تريفور سينكلير، خلال مباراة فريقه أمام هايبرنيان أيضا.

ويتصدر سيلتك الدوري الاسكتلندي الممتاز، بفارق 7 نقاط عن رينجرز، فيما يحل هايبرنيان في المركز السادس بالدوري.





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