نيمار يشن هجوماً عنيفاً على حكام الفيديو بألفاظ نابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شن النجم البرازيلي نيمار هجوماً عنيفاً على حكام الفيديو بعد مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الفريق الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام لزميله برسنيل كيمبيمبي توضح اللقطة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل للشياطين الحمر في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكتب نيمار على الصورة: "من العار أن يضعوا 4 أفراد لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام الشاشات".

وأضاف النجم البرازيلي: ”كيف للاعب أن يتعمد لمس الكرة بيده وظهره للملعب؟!“.

واختتم اللاعب منشوره بألفاظ نابية هاجم بها حكام الفيديو على قرارهم الذي تسبب في إقصاء فريقه من دوري الأبطال.

وغاب نيمار عن اللقاء بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم أبعدته عن الملاعب.

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