زلزال البيرنابيو.. أرقام كارثية من سقوط ريال مدريد الرباعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (شبكة أوبتا)

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي انتصارًا تاريخيًا على مضيفه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

الهزيمة القاسية ضاعفت من أوجاع النادي الملكي في الفترة الأخيرة بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا على يد غريمه برشلونة، وابتعاده عن المنافسة على لقب الليغا بعد أن تراجع إلى المركز الثالث.

وشهدت المباراة بعض الأرقام القياسية استعرضتها شبكة أوبتا للإحصائيات، كان أبرزها مايلي:

خرج ريال مدريد من مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعدما كان فائزًا في مباراة الذهاب خارج أرضه، وهي المرة الأولى التي يحدث ذلك في تاريخ الفريق.

تعد هذه هي الهزيمة الأثقل أوروبيًا في تاريخ النادي الملكي على ملعب سانتياغو بيرنابيو، لتُزيح الخسارة أمام سيسكا موسكو الروسي بثلاثية نظيفة في ديسمبر الماضي عن صدارة الهزائم الأسوأ للفريق على ملعبه في دوري الأبطال. ويذكر أن الهزيمتين كانتا تحت قيادة سانتياغو سولاري الفنية.

خسر ريال مدريد 4 مباريات على ملعبه على التوالي لثالث مرة في التاريخ، وللمرة الأولى منذ شهر مايو عام 2004.

تم إقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2009-2010 عندما خرج أمام ليون الفرنسي.

تلقى الميرنغي 4 أهداف على أرضه في البطولات الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه، المرة الثانية كانت أمام شالكه الألماني عام عندما خسر بنتيجة 4-3 في عام 2015، والمرة الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-2 في عام 2000.

اهتزت شباك النادي الملكي بهدفين خلال أول 18 دقيقة على ملعب سانتياغو بيرنابيو للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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