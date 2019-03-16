ريال مدريد يستعيد توزانه مع زيدان بالفوز على سلتا فيغو

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

سجل ريال مدريد الانتصار بهدفين نظيفين على سيلتا فيجو تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا، في معقل الفريق الملكي سانتياجو برنابيو.

بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل الأهداف لريال مدريد إيسكو في الدقيقة 62، وجاريث بيل في الدقيقة 77.

واستقبلت جماهير ملعب "سانتياجو برنابيو" المدير الفني الجديد زين الدين زيدان، بتأييد حار قبل انطلاق المباراة.

وعاد زيدان بعد 9 أشهر من استقالته، ليقود الفريق اليوم في ولايته الثانية، وهي المباراة رقم 150 له كمدرب مع الملكي.

وتضع الجماهير آمالها على زيدان لاستعادة أمجاد الميرنجي مرة أخرى، بعد هذا الموسم الكارثي، الذي ودع خلاله الفريق المنافسة على كل الألقاب.

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