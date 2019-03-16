نبيل فقير هدف زيدان في الميركاتو الصيفي

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

يخطط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لتعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد، يساعدون قطار الفريق في العودة إلى طريقه الصحيح، لاسيما بعدما اقترب الملكي من الخروج هذا الموسم خاوي الوفاض.

وأشار موقع صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن زين الدين زيدان، طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع نجم ليون الفرنسي، نبيل فقير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويطمح زين الدين إلى الاستفادة من مهارات نبيل فقير (25 عاماً) فوق المستطيل الأخضر، حيث من المتوقع أن يعطي الدولي الفرنسي إضافة قوية إلى خط هجوم "الأبيض الملكي"، الذي يعاني هذا الموسم من تراجع واضح.

وقد يعني انتقال نبيل فقير إلى ريال مدريد، ربما رحيل جاريث بيل، عن الملكي، في ظل مشاركة اللاعب الفرنسي في نفس مركزه، بجانب توتر علاقة الدولي الويلزي مع زيدان.

وأشارت تقارير سابقة أن جاريث بيل من بين أسباب رحيل المدرب الفرنسي عن الفريق، مع نهاية الموسم الماضي.

من جهة أخرى، يعد نبيل فقير من أبرز أهداف مدرب ليفربول يورجن كلوب، إذ كان "الريدز" قريباً للغاية من ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في الميركاتو الصيفي الماضي، بيد أن صفقة النجم الفرنسي من أصول جزائرية فشلت في آخر المطاف.

الجدير ذكره أن عقد نبيل فقير مع ليون الفرنسي ينتهي صيف العام القادم، وتبلغ القيمة السوقية للدولي الفرنسي حاليا حوالي 70 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

المزيد: