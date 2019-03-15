قرعة الدوري الأوروبي.. نهائي مبكر بين آرسنال ونابولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة مواجهة نارية بين آرسنال الإنكليزي ونابولي الإيطالي.

في حين يصطدم الثنائي فالنسيا وفياريال في قمة إسبانية بنكهة الليغا، على أن يتواجه الفائز منهما مع المتأهل من قمة آرسنال ونابولي.

كما كانت القرعة رحيمة بفريق تشيلسي الإنكليزي، حيث سيواجه سلافيا براغ التشيكي، كما سيلتقي الفائز منهما مع المتأهل من المواجهة الأخيرة بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وبنفيكا البرتغالي.

هذا وتقام مباريات الذهاب مساء الخميس الحادي عشر من أبريل المقبل، على أن تقام جولة العودة العودة يوم 18 من الشهر نفسه.

كما يقام الدور نصف النهائي يومي 2 و9 مايو المقبل، وستكون المباراة النهائية يوم الأربعاء 29 من الشهر نفسه، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

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