قرعة دوري الأبطال.. مواجهة نارية لبرشلونة وصدام إنكليزي خالص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة.

وأوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني في مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي.

في حين يصطدم قطب مدينة مانشستر الثاني، مانشستر سيتي، مع فريق توتنهام في مواجهة إنكليزية خالصة.

كما يلاقي يوفنتوس الإيطالي فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي نجح في إقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وأخيرًا يواجه ليفربول الإنكليزي وصيف النسخة الماضية، فريق بورتو البرتغالي.

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