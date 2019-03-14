رونالدو يواجه خطر الإيقاف في دوري الأبطال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت)

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خطر الإيقاف والغياب عن مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بسببه احتفاله المثير للجدل خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية أن كريستيانو قد يتعرض لعقوبة من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب تقليد احتفال الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، وكان سيميوني قد عوقب بغرامة مالية بسبب هذا الإحتفال.

وأضافت الصحيفة أنه إذا ثبت أن رونالدو قد وجه احتفاله وإشارته تجاه جماهير أتلتيكو مدريد، فمن المتوقع أن يعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراة واحدة، وبذلك يغيب عن مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي.

وكان رونالدو قد سجل ثلاثية في تورينو قاد بها يوفنتوس إلى التأهل على حساب أتلتيكو مدريد، بعد خسارة البيانكونيري مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

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