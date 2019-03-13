إنتفاضة يوفنتوس.. إنجازات رونالدو تتصدر أهم الأرقام القياسية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (شبكة أوبتا)

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا عريضًا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل أهداف البيانكونيري الثلاثة، ليتجاوز الفريق خسارة مباراة الذهاب ويلتحق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي.

واستعرضت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات مجموعة من الأرقام القياسية التي شهدتها المباراة، كان أبرزها ما يلي:

نجح فريق يوفنتوس في الفوز والتأهل بعد خسارة مباراة الذهاب للمرة الأولى في دوري الأبطال منذ أن فعلها أمام فيردر بريمن في موسم 2005-2006.

يعد أتلتيكو مدريد هو رابع فريق في تاريخ المسابقة الذي يخرج من الأدوار الإقصائية رغم فوزه ذهابًا بهدفين نظيفين.

لم يسدد أتلتيكو مدريد تسديدة واحدة على المرمى في مباراة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة تحت قيادة سيميوني، وأول مرة منذ مباراة مارسيليا في عام 2008.

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثيته الثامنة في تاريخ دوري الأبطال، والأولى بقميص يوفنتوس، ليلتحق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب مسجلي الثلاثيات ”الهاتريك“ في تاريخ المسابقة.

ساهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 77 هدف خلال 77 مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 63 هدفًا وصنع 14 آخرين.

سجل كريستيانو رونالدو 25 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد خلال 33 مواجهة أمامهم طوال مسيرته.

جورجيو كيلليني هو خامس لاعب يمثل ألوان البيانكونيري خلال 500 مباراة في جميع البطولات، بعد أليساندرو ديل بييرو وجيان لويجي بوفون وغايتانو شيريا وجوزيبي فورينو.

ظهر كريستيانو رونالدو في جميع المناسبات التي ودع خلالها أتلتيكو مدريد دوري الأبطال من الأدوار الإقصائية في حقبة المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني، وكان ذلك أعوام (2014، 2015، 2016، 2017، 2019).

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