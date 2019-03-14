كيف وصف ميسي ثلاثية رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

أثنى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد تسجيل الأخير ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد وقيادته فريقه للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا" الإسبانية: ”ما فعله رونالدو أمر مبهر، لقد توقعت تأهل أتلتيكو بفضل نتيجة مباراة الذهاب، ولكن رونالدو قدم أمسية سحرية بتسجيله ثلاثة أهداف“.

وعن منافس برشلونة في الدور ربع النهائي قال ميسي: ”لقد تأهل لربع النهائي أندية مميزة جدًا، مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس، كما أثبت ليفربول قوة كبيرة في الفترة الأخيرة“.

وأضاف اللاعب: ”نحن نسير في طريقنا بخطى ثابتة وعلينا الإستعداد جيدًا للمرحلة المقبلة“.

وكان ميسي قد قاد فريقه برشلونة لتخطي عقبة ليون الفرنسي بفوز كاسح بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، ونجح البرغوث في تسجيل هدفين وصناعة هدفين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

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