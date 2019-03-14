افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



افتتحت في أبوظبي، مساء اليوم الخميس، النسخة رقم 15 من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وسط حضور رسمي كبير وبمشاركة هي الأكبر في تاريخ المنافسات.

ويشارك في الأولمبياد الخاص الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، أكثر من 190دولة و7500 رياضي.



وشهد الحفل الذي انطلق في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.

ويشهد العروض التي يؤديها نجوم عالميون، أكثر من 40 ألف متفرج من المدرجات، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.



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