تطويع الذكاء الإصطناعي لأول مرة بتاريخ أولمبياد الإمارات

أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة

تشهد الدورة الحالية من الأولمبياد الخاص اللي بينطلق اليوم بالعاصمة الاماراتية ابوظبي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد الخاص العالمي لتقدم دولة الإمارات تجربة فريدة> محورها السعادة لكل المشاركين في أكبر حدث رياضي إنساني عالمي.

وستسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة> في تعزيز النجاح التنظيمي لهذا الحدث الرياضي العالمي الضخم الذي يضم نحو 7500 مشارك من اكثر من ١٩٥ دولة بالإضافة إلى 20 ألف متطوع وأكثر من 500 ألف مشاهد للحدث وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

اذا تطويع احدث التقنيات والتكنولوجيات الموجودة في خدمة هذا الحدث الإنساني العالمي الاكبر من نوعه في العالم في ٢٠١٩، وتوفير احدث التقنيات من الذكاء الاصطناعي وتعلم الالة و الواقع الافتراضي رح يكون لخلق تجربة فريدة للمشاركين والمتطوعين والزوار من ١٤ – ٢١ مارس ٢٠١٩ التقنيات التي سوف تستخدم

تقنيات الذكاء الاصطناعي للي رح تستخدم لأول مرة من اكتر من مصدر رح يتم تحليلها لعدة اهداف أولها سلامة المتسابقين وسعادتهم وتواجدهم مع الشخص الصحيح في الوقت الصحيح لذلك سوف يكون استخدام ل انترنت الأشياء ورح يتم تزويد المشاركين بـ"ساعات ذكية" من أجل التواصل معهم بفعالية وإيجابية على مدار أيام الحدث العالمي

الهدف الثاني: انه يكون جميع المشاركين عندهم برنامجهم الذاتي للاستمتاع بهذه الفعاليات.

ويقام حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي اليوم الساعة ٥ وستتاح لأكثر من 40 ألف متفرج في مدينة زايد الرياضية وملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم فرصة تشجيع اللاعبين الموهوبين من أصحاب الهمم .

ويشهد عرض حفل الافتتاح مشاركة مجموعة كبيرة من الدول لرسم لوحة تضامنية تحمل رمز الأولمبياد الخاص ورسالته الإنسانية كما سيرافق الرياضيون عددا من الأبطال والمشاهير ممن كانت لهم مساهمات وبطولات وإنجازات كبيرة دونتها حركة الأولمبياد الخاص.

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