تعاون إماراتي فرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في دبي، اليوم الأحد، أن فرنسا ودولة الإمارات ستتعاونان في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيصبح، بحسب قوله، أحد أبرز أسس العلاقات الثنائية.

وأوضح لومير على هامش حضور مؤتمر ”القمة العالمية للحكومات“ في الإمارات، بأن بلاده ستطلق تعاونًا في مجال الذكاء الاصطناعي مع الإمارات، ليصبح من بين المحركات الرئيسية للعلاقات بين البلدين.

وبدأ لومير زيارة للإمارات، أمس السبت، في العاصمة أبوظبي، حيثُ التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر حواري.

وذكر أنه تم توقيع اتفاق في هذا الصدد اليوم الأحد بين مسؤولين من البلدين، مضيفًا أن بعثة إماراتية ستزور فرنسا خلال الأسابيع المقبلة لتحديد الشركات الناشئة والمؤسسات التي يمكن أن يكون لها دور في هذا التعاون.

وتقيم فرنسا والإمارات علاقات وطيدة في مجالات مختلفة، بينها الدفاع والثقافة.

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