بنك انكلترا يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.2% وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2009.

وتترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية، والتي يتوقع أن يتم تعديلها بالخفض بشكل حاد، خاصة بالنسبة لإيطاليا.

وتراجع الإسترليني أمام الدولار مع ترقب النتائج الكاملة لاجتماع بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، هذا وارتفع الدولار مقابل مجموعة من العملات مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت الأسواق في ظل نبرة إيجابية من المسؤولين الأميركيين بشأن المفاوضات التجارية مع بكين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفض توقعات نمو الاقتصاد من 1.9 إلى 1.3 هذا العام.

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