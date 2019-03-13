الصحف الإيطالية: رونالدو كائن مفترس قادم من المريخ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصفحات الأولى في الصحافة الإيطالية، بعد ثلاثيته في شباك أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، والتي تأهل بها فريق يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ نشرت على صدر صفحتها الأولى صورة احتفال رونالدو الذي أثار جدلًا كبيرًا، ووصفت إنجاز البيانكونيري بـ ”المجنون“.

أما صحيفة ”توتوسبورت“ فقد اختارت صورة احتفال رونالدو ولاعبي يوفنتوس بعد أحد الأهداف، ووصفت النجم البرتغالي بـ ”المريخي“، أي القادم من كوكب المريخ.

ومن جانبها نشرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ صورة احتفال رونالدو المثير للجدل أيضًا، والذي جاء ردًا على الإشارة غير اللائقة التي أشار بها ديغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، ووصفت الصحيفة النجم البرتغالي بـ ”المفترس“.

ونجح فريق يوفنتوس في قلب الطاولة والعودة إلى أجواء دوري الأبطال رغم خسارته بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، ليقدم الفريق مباراة كبيرة حسمها بثلاثة أهداف جاءت جميعها بتوقيع كريستيانو رونالدو.

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